Cerimonia a Parigi a 10 anni dall'attacco a Charlie Hebdo

Parigi, 7 gen. (askanews) - A Parigi, commemorazione per i 10 anni dall'attacco al giornale satirico Charlie Hebdo che sconvolse la Francia. Furono uccise 12 persone il 7 gennaio 2015, tra cui otto membri della redazione.

Presenti tra gli altri il presidente francese Emmanuel Macron e la sindaca di Parigi Anne Hidalgo, che hanno deposto una corona davanti agli ex uffici del settimanale, presi d'assalto da due uomini armati, mascherati, legati al Qaeda con fucili d'assalto AK-47.

L'attacco, da parte di due fratelli di origine algerina, sarebbe stato una vendetta per la decisione del giornale satirico di pubblicare alcune vignette su Maometto.

Macron e Hidalgo hanno ricordato anche Ahmed Merabet, poliziotto musulmano che venne ucciso mentre sorvegliava la sede del settimanale. Poco dopo, il 9 gennaio 2015, ci fu un altro attacco in un supermercato ebraico nella parte orientale di Parigi, da parte di un terzo uomo armato: ci furono altri quattro morti.

Charlie Hebdo ha pubblicato un'edizione speciale per celebrare il decennale, con una vignetta in prima pagina con la didascalia "Indistruttibile!". "La satira ha una virtù che ci ha permesso di superare questi anni tragici: l'ottimismo", si legge in un editoriale del direttore Laurent Sourisseau, detto Riss, sopravvissuto al massacro del 2015. "Se vuoi ridere, significa che vuoi vivere".