CEO Italian Summit e Awards: leader a confronto sulle sfide del 2024

Milano, 1 dic. (askanews) - Oltre 200 top manager e capi azienda a confronto dinanzi le tendenze macroeconomiche che si stanno delineando per il 2024, condividendo riflessioni e indirizzi strategici su tre prospettive di analisi: pourpose, profit, planet. E' il "CEO Italian Summit & Awards" edizione 2023, appuntamento promosso da Business International, divisione di Fiera Milano, con l'obiettivo di allargare e rafforzare la coesione della business community italiana. "La creazione di questi momenti di networking è per Fiera Milano molto importate proprio per sviluppare community, anche trasversali - spiega Davide Orgiu, Digital, Data & Media Revenue Director di Fiera Milano - Noi ci occupiamo di molte industry di settore e attraverso la nostra business unit 'Educational & Events' vogliamo seguire e sviluppiamo momenti di networking con i chief-level. E per definizione il CEO Summit è la punta di diamante della nostra categoria di eventi".

L'evento si è sviluppato in due momenti: un pomeriggio di lavoro - "The CEOs Imperative" - che ha visto alternarsi inspirational speech, tavole rotonde e momenti di approfondimento. E una cena di gala che ha ampliato le opportunità di networking. "E' una giornata importante in cui ci confrontiamo con altri leader di diversi settori su quello che è successo nel 2023 e sugli scenari del 2024 - dice Francesco Vanni, Managing Director Italy, Spain and Portugal di Harley-Davidson, che ha partecipato all'evento - E' importante scambiarsi idee, vedere cosa fanno gli altri leader, dare il proprio contributo e supporto. Anche questa è una community e noi di Harley-Davidson, che abbiamo la più grossa community di motociclisti al mondo, ci sentiamo familiari in questi contesti proprio perché siamo abituati a fare sharing di idee e esperienze che possano permettere di guardare al futuro in una prospettiva più rosea".

La giornata si è poi conclusa con la consegna dei "CEO Italian Awards", in partnership con Forbes, conferiti ai CEO che secondo il ranking Forbes rappresentano i "Capitani del made in Italy" più innovativi e di successo dell'anno. In base alle specifiche categorie, i premiati sono stati:

Filippo Surace, Founder & CEO di Cube Labs (categoria: Life Science); Lara Ponti, Vicepresidente e CEO di Ponti (categoria: Food); Mauro Macchi, Country Managing Director in Italy, Accenture (categoria: Innovazione); Monica Poggio, CEO di Bayer Italia (categoria: Pharma); Nicola Veratelli, CEO di OCTO Group (categoria: Smart Mobility); Fadel Al Faraj, CEO Q8 Italia e EVP Marketing KPI (categoria: Energy); Fabrizio Soru, CEO di Datlas (categoria: Emergente; Francesco Vanni, Managing Director Italy, Spain and Portugal di Harley-Davidson (categoria: Motori); Federica Minozzi, CEO di Iris Ceramica Group (categoria: Design); Stefano Azzi, CEO for Italy di Dazn (categoria: Entertainment); Alessandro Bernini, CEO di MAIRE (categoria: Industry); Fabrizio Ruggiero, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Edenred Italia (categoria: Welfare); Danilo Cattaneo, Amministratore Delegato di Infocert (categoria: IOT); Carlo Bertelli, Founder di Kama.Sport (categoria: SportTech); Sabrina De Filippis, CEO di Mercitalia Logistics - Polo Logistica Gruppo FS (categoria: Logistica).