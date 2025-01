Centrosinistra, Delrio: alleati a partiti contro crisi democrazia

Milano, 18 gen. (askanews) - "Solo i partiti non riescono a vincere questa battaglia sulla crisi della democrazia, la concentrazione dei poteri, pochi ricchi californiani che si prendono il mondo, persino influenzano le elezioni nei paesi europei con i loro mezzi di comunicazione. Per contrastare questa cosa è necessario che ci sia il popolo, la gente, l'associazionismo, una mobilitazione dal basso, e oggi siamo qui per lanciare una grande alleanza". Lo ha detto il senatore del Pd e promotore di Comunità Democratica, Graziano Delrio, a margine del convegno organizzato nella sede della Regione Lombardia al quale è intervenuto, tra gli altri, l'ex direttore dell'Agenzia delle entrate Ernesto Maria Ruffini.

"Per salvare la nostra democrazia è necessaria che ci si allei, che ci si confronti, tutti insieme, perché da soli purtroppo i partiti non riescono a intercettare tutto il bisogno che c'è in questo momento" ha ribadito esprimendo "grande soddisfazione per la grande partecipazione" all'evento di oggi.

"Tra le persone c'è grande interesse, quindi c'è un'esigenza reale, di parlare, di confrontarsi, di ascoltare le straordinarie energie che vengono dal basso, che sono mobilitate in questo caso dentro il mondo cattolico ma non solo, perché ci si rende conto che c'è bisogno di fare un salto di qualità, c'è bisogno di avere più forza, di scendere in campo per contrastare la crisi della democrazia" ha concluso.