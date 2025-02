Centri Albania, Meloni: l'Europa è al fianco del governo italiano

Roma, 17 feb. (askanews) - "Ho letto una dichiarazione del commissario europeo per gli Affari interni e le migrazioni Brunner che dice che 'sul protocollo tra Italia e Albania siamo a fianco del governo italiano'". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo alla Conferenza dei prefetti e dei questori d'Italia.

Questo grazie al "lavoro" fatto in Europa, ha rivendicato, per proporre "soluzioni pragmatiche e non ideologiche che cercano di trovare una risposta per tutti, perchè non possiamo scaricare un problema su un altro partner come è stato fatto nei nostri confronti".

Questo, ha concluso, conferma "interesse e attenzione" nei confronti delle "nostre soluzioni innovative, a dispetto di quel che alcuni pensavano".