Roma, 21 nov. (askanews) - "Il risparmio energetico e dell'acqua non può essere solo un'utopia, oggi come oggi deve essere all'ordine del giorno di ogni azione di governo e di tutti i soggetti del Paese, anche per i cittadini. Lo ha detto il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, intervenuto in un convegno a Roma organizzato da Fondazione Univerde, ANBI e Acquedotto Pugliese per affrontare i temi legati al risparmio di una risorsa essenziale per la vita come l'acqua.