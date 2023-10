Cefalonia, Crosetto: pure in guerra vanno rispettate regole umanità

Milano, 14 ott. (askanews) - Ottanta anni fa a Cefalonia si compiva l'eccidio di migliaia di militari italiani. In occasione dell'anniversario, il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, l'Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, il Segretario Generale del Ministero della Difesa Nazionale greco, Antonios P. Oikonomou, hanno commemorato il ricordo dei militari italiani della Divisione Aqui che morirono nei combattimenti con le truppe tedesche e uccisi nelle esecuzioni sommarie perpetrate dai tedeschi dopo la resa. "Non serve onorare se ciò non ci consente di imparare e capire come agire oggi. Il ricordo ci insegna che anche nella guerra si devono rispettare regole di umanità". Così il Ministro della Difesa Guido Crosetto, nel suo intervento presso il Monumento ai Caduti Italiani. "Si rende veramente onore ai Caduti quando si impara dal loro esempio. Oggi da questo luogo di dolore la storia ci insegna che ci sono ferite che possono essere rimarginate, fratture che possono essere ricomposte".