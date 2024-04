Cdp, da sostenibiltà spinta a crescita: impatto su Pil per 26 mld

Roma, 19 apr. (askanews) - Sostegno all'edilizia scolastica, contrasto al cambiamento climatico, digitalizzazione, riqualificazione infrastrutturale. Sono solo alcune delle aree in cui si è mossa Cassa depositi e prestiti che ha tracciato un quadro delle sue linee d'azione legate alla sostenibilità nel suo quarto Bilancio integrato. Si tratta in sostanza del documento che illustra i risultati non finanziari e gli impatti generati nel 2023 da Cdp anche alla luce degli obblighi europei previsti dalla direttiva sulla rendicontazione della Corporate sustainability.

Dal bilancio emerge come la percentuale di risorse impegnate nei dieci campi di intervento previsti dal Piano strategico 2022-2024 sia stata in decisa crescita: 83% del totale rispetto al 68% del 2022, in linea con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 dell'Onu. Le risorse impegnate a favore di oltre 12.200 imprese e 1.660 enti pubblici si sono tradotte in impatti positivi sul tessuto economico: 26 miliardi di Pil generato, pari all'1,4% di quello nazionale; circa 50 miliardi di valore di produzione attivata; circa 360.000 occupati creati o mantenuti.

Ad esempio nel settore scolastico Cdp ha messo a disposione oltre 2,4 miliardi di risorse per promuovere anche interventi di social e student housing, con 1.173 posti letto in alloggi sociali e 15.632 posti letto per studenti universitari fuori sede, e interventi complessivi in favore di 438 strutture scolastiche e sanitarie. Nel contrasto al cambiamento climatico ulteriori 2,4 miliardi di risorse hanno riguardato progetti per la transizione, l'economia circolare e la rete idrica.

Nella digitalizzazione Cdp ha sostenuto oltre 900 imprese con oltre 2,4 miliardi. Robusto anche il sostegno al ripensamento delle cosiddette catene di valore con 9,4 miliardi in favore di di filiere strategiche a livello nazionale e internazionale.

Rispetto agli obiettivi del Piano Esg e in particolare per quanto riguarda il target di riduzione dell'impronta carbonica del portafoglio finanziamenti si è registrata una diminuzione di circa il 7% dell'intensità emissiva complessiva rispetto al 2022.

Infine di particolare rilievo è stato l'impegno per le persone, sia con circa 90.000 ore di formazione sia in termini di valorizzazione della diversità, equità e inclusione, con il 47% di donne fra le nuove figure dirigenziali.