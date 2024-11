CCFS festeggia 120 anni con un nuovo percorso: nasce FIN4COOP

Reggio Emilia, 6 nov. (askanews) - Nuovo nome e nuova identità visiva: il Consorzio Cooperativo Finanziario per lo Sviluppo festeggia i suoi 120 anni di storia con una novità che apre al futuro. Nel corso di un'Assemblea generale straordinaria dei soci che si è tenuta presso Cirfood District, a Reggio Emilia, fra le alzate di mano e gli applausi dei presenti è stata infatti approvata la nuova denominazione di "Finanza per le cooperative Società Cooperativa", FIN4COOP. L'assemblea straordinaria ha inoltre approvato lo spostamento della sede legale nel comune di Bologna, dove era già attiva una sede operativa secondaria. Decisione che non avrà impatti sulla storica sede di Reggio Emilia, confermata nella piena operatività.

Momento di grande soddisfazione per Andrea Lazzaretti, presidente di FIN4COOP: "È stata una giornata importante per il Consorzio e per le persone che lavorano al suo interno. Ora possiamo finalmente annunciare la nuova denominazione di FIN4COOP, che vuole toccare la tradizione e la storia, ma anche portare in azione le attività svolte negli ultimi 24 mesi. Ripreso coerentemente il lavoro rispetto alla nostra mission, questa ripartenza dimostra la voglia di metterci sempre maggiore impegno per raggiungere tutti i nostri soci".

L'obiettivo è quello di continuare il rilancio e la riqualificazione dell'offerta di servizi di intermediazione finanziaria a favore delle cooperative italiane, ampliando il raggio d'azione verso il sistema nazionale. Conferme che arrivano anche dall'amministratore delegato di FIN4COOP, Giampiero Bergami, che si spinge già verso i prossimi obiettivi: "Il cambio del nome e della sede legale servono a consolidare il riavvio dei motori del Consorzio, recuperando una tradizione e vocazione di intermediazione finanziaria. Senza dimenticare un fortissimo accento sui servizi, da prestare soprattutto alle piccole e medie cooperative. L'ideale matrice del nuovo corso combina geografia, tenteremo di privilegiare le cooperative del centrosud, dimensione, piccole e medie, e vorrebbe privilegiare con un atteggiamento preferenziale i settori della cooperazione sociale e dell'agroalimentare".

I lavori della giornata sono poi proseguiti con un intervento di Mattia Granata, presidente dell'Area studi di Legacoop, e con una tavola rotonda alla quale ha partecipato, fra gli altri, anche il presidente di Legacoop Nazionale, Simone Gamberini.

Per FIN4COOP, prosegue dunque la storia iniziata nel 1904 con il Consorzio Cooperativo per le Ferrovie Reggiane, adesso anche con un nuovo progetto che guarda avanti con coraggio e lungimiranza.