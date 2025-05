CBI, Maccarone riconfermato nel ruolo di Presidente

Roma, 30 mag. (askanews) - Si è riunita l'Assemblea dei Soci di CBI S.c.p.a., Società Benefit che serve circa 400 banche e altri intermediari, sviluppando in ecosistema infrastrutture e servizi innovativi per lo scambio dei dati nel mondo dei pagamenti digitali e dell'open finance. Nel corso della seduta ordinaria odierna, l'Assemblea ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale per il triennio 2025-2027 confermando, inoltre, l'incarico di Presidente al Prof. Salvatore Maccarone.

"Oggi è un momento importante, perché l'approvazione del bilancio è sempre un momento importante, ma questo si accompagna a quegli eventi che lei ha ricordato, cioè che noi veniamo non solo da un anno provvido di buoni risultati, ma anche da un'operazione che ha interessato la società e che ha portato i soci a credere ancora di più di quanto avessero fatto in passato, attraverso questa partecipazione diretta di mezzi nuovi per un importo significativo che consentirà a CBI di proseguire in questo ruolo che ormai da qualche decennio sta sviluppando, ma sta consolidando sempre di più nei vari settori che la tecnica oggi ci porta e che sono sempre pieni di promesse, ma anche di insidie e quindi di necessità di provvedere a tutti quei rimedi di carattere tecnologico che sono necessari per la tutela dell'attività e per la tutela dei dati, che ormai sono elementi fondamentali, ma anche elementi fragili se non sono adeguatamente protetti".

Inoltre, sono stati nominati Consiglieri di Amministrazione di CBI: per Intesa Sanpaolo: Raffaella Mastrofilippo, Giancarlo Esposito e Alessandro Varriale; per Unicredit: Pasquale Giuseppe Barbalace e Paolo Dario Tripodi; per Iccrea Banca: Ovidio Morgantini; per Banco BPM: Stefano Cioffi; per BPER Banca: Veronica Pichi; per MPS: Massimiliano Mosca; per Cassa Centrale Banca: Paolo Sacco; per CREDEM: Ettore Corsi; per Banca Sella: Enrico Susta.

L'Assemblea dei Soci ha inoltre nominato i componenti del Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti: Alessandro Grange di Banca Popolare di Puglia e Basilicata (Presidente); Alberto Palma di Cassa di Risparmio di Fermo (membro effettivo); Maria Ludovica Giovanardi di Crédit Agricole (membro effettivo); Marinella Rendo di Banca Agricola Popolare di Sicilia (membro supplente); Andrea Timossi di Banca Passadore & C. (membro supplente).

L'assemblea ha rappresentato l'occasione utile per analizzare i risultati ottenuti da CBI nel corso del 2024 e per tracciare gli obiettivi futuri della nuova governance.

"Quest'anno noi abbiamo ottenuto dei risultati che sono importanti. Volevo sottolineare sotto questo profilo il fatto che noi non siamo una società speculativa, nel senso che il nostro scopo non è quello di dare degli utili ai soci, ma quello di fornire dei servizi di qualità ai soci nei vari settori nei quali essi operano".

Nel corso dell'Assemblea è stata presentata anche la Relazione di Impatto 2024, traguardo che segue l'acquisizione da parte di CBI dello status di Società Benefit per testimoniare il contributo societario per un cambio di paradigma sulla scorta degli obiettivi di Sviluppo Sostenibile previsti dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.