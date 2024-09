Cattani (Farmindustria): Orsini ha citato valori nostro successo

Roma, 18 set. (askanews) - "Ottima assemblea del presidente Orsini che ha messo al centro del proprio intervento tre concetti: la competitività, la produttività e la società". Lo ha dichiarato Dichiarazione il presidente di Farmindustria Marcello Cattani in merito alla relazione del presidente di Confindustria Orsini all'assemblea di Confindustria.

"Sono valori - ha detto Cattani - in cui l'industria farmaceutica dsi ritrova completamente e sui quali sta costruendo il proprio successo. Il contributo che stiamo dando alla nazione in termini di produzione e valore della produzione, di export e di crescita dell'occupazione. Il primo settore nel periodo 2022-24 per crescita della produzione e tra l'altro secondo settore per saldo attivo con l'estero nel primo semestre di quest'anno".