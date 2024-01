Caso Salis, Renzi: è una vergogna che Meloni non se ne occupi

Firenze, 30 gen. (askanews) - "Credo che Giorgia Meloni debba trovare il tempo, bastano due minuti, per chiamare il suo amico Viktor Orban perché c'è una ragazza italiana che noi abbiamo visto oggi trattata come un cane".

Così il leader di Italia Viva ed ex premier Matteo Renzi, sul caso di Ilaria Salis, a margine di un'iniziativa elettorale di Stefania Saccardi, candidata di Iv a sindaco di Firenze.

Salis, continua Renzi, "ha il guinzaglio in un Paese dell'Unione europea. L'Ungheria deve sapere che lo Stato di diritto si rispetta. Io non so se la Salis sia colpevole o meno e di che cosa, quello che è certo è che in uno Stato di diritto non si tengono le persone al guinzaglio, e Giorgia Meloni si ricordi che c'è una cittadina italiana, visto che fa la patriota a giorni alterni, di preoccuparsi della Salis. Il fatto che non abbia le sue stesse idee non vuol dire niente".

"Quando è toccato a me fare il presidente del Consiglio, o ad altri, penso allo stesso Berlusconi, in tanti casi abbiamo riportato a casa persone da situazioni ingarbugliate, da situazioni di teatri di guerra o prigionia, indipendentemente dalle idee politiche. Lasciare una ragazza italiana in quelle condizioni senza che la presidente del Consiglio - ha conclusoo Renzi- abbia detto una parola è una vergogna".