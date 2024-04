Casini: De Gasperi uomo di fede, mai succube indicazioni della Chiesa

Roma, 3 apr. (askanews) - La testimonianza di De Gasperi "ci insegna la grande lezione di un cristiano, di un uomo di fede, un uomo di altri tempi. Un uomo che ha sempre saputo distinguere quello che significa un partito di ispirazione cristiana dalla inevitabile laicità dei comportamenti politici che un uomo di governo ha. Non è mai stato clericale. Non è mai stato succube delle indicazioni della Chiesa. Un uomo che ha difeso la dignità la politica con una vocazione spirituale fortissima": così il senatore Pier Ferdinando Casini, presidente del gruppo italiano all'Unione Interparlamentare, a margine del convegno "De Gasperi, politico cristiano" alle Biblioteca Vallicelliana a Roma. "Sull'Europa De Gasperi ha detto prima di morire tutto quello che dovevamo fare nei 70 anni successivi e non abbiamo ancora fatto: la politica di difesa comune europea e la politica estera comune. Un vademecum da cui attingere in vista delle elezioni europee", ha aggiunto.