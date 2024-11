Cascina Merlata: nuovo quartiere di Milano per vita di qualità

Milano, 11 nov. (askanews) - Vivere nel verde a pochi minuti dal cuore di Milano con tutti i servizi a portata di mano. Cascina Merlata, cuore del progetto "Città Contemporanea", è il nuovo quartiere sostenibile in cui il benessere abita tra natura e comfort tecnologico. Abbiamo parlato con Federico Calvi, acquirente:

"Sicuramente Cascina Merlata è un contesto in forte sviluppo è un contesto che in questo momento permette ancora di acquistare a un valore buono per quelli che sono gli standard di Milano, ma anche inferiore magari rispetto ad avere un affitto da gestire e la particolarità è che è un contesto completamente nuovo è un quartiere, è una città dentro la città e sicuramente questo porterà valore non solamente adesso ma anche in futuro quando sarà effettivamente sviluppata tutta Cascina Merlata".

Città Contemporanea si sviluppa sul boulevard centrale dell'area lungo il quale stanno per prendere vita anche i negozi al piede degli edifici. Diverse le attività già attive in un contesto in cui il verde è protagonista e dove l'interconnessione con la città è garantita dai collegamenti. Ha così continuato Simone Restelli responsabile commerciale Città Contemporanea:

"L'iniziativa di Città Contemporanea in Cascina Merlata è nata intorno a un parco di 250 mila metri quadri, è connessa col centro città attraverso la metropolitana Molino Dorino, linea rossa qua vicino e a breve verrà realizzata la fermata del passante ferroviario che connetterà la parte nord alle spalle del centro commerciale con Garibaldi, sono le tre fermate, ed è un luogo interconnesso anche vicino alle principali arterie autostradali".

La progettazione del quartiere è frutto della collaborazione tra CMB e lo Studio Antonio Citterio Patricia Viel e ha visto la consegna dei lotti 1.0, 2.0 e 3.0, già abitati da oltre 700 famiglie. Con i lavori del lotto R5.1 in arrivo, Cascina Merlata si prepara a offrire sempre più spazi abitativi moderni, luminosi e dotati delle ultime tecnologie a prezzi agevolati. In cantiere anche una nuova scuola per oltre 900 bambini. Ha così concluso Simone Restelli responsabile commerciale Città Contemporanea:

"Il quartiere di Cascina Merlata, pensato nel 2015, più o meno all'epoca di Expo, ora è una ormai concreta realtà, è un'opportunità di acquisto e di investimento. Abbiamo già realizzato con Città Contemporanea circa 750 alloggi e siamo in procinto di iniziare la realizzazione dell'ultimo intervento, ancora una volta a un prezzo agevolato".

Il progetto rivoluzionario, che unisce l'avanguardia architettonica al rispetto dell'ambiente, rappresenta il primo distretto italiano a emissioni zero, con certificazione secondo il protocollo GBC Quartieri, e si pone come esempio di città a misura d'uomo.