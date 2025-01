Casa Optima: tradizione e innovazione nella gelateria artigianale

Rimini, 20 gen. (askanews) - Casa Optima, Gruppo italiano leader nei settori del gelato artigianale, della pasticceria, della decorazione e del bere miscelato, ha costruito negli ultimi anni un polo di eccellenza attraverso l'acquisizione e il rilancio di marchi storici e prestigiosi. Il gruppo è presente in oltre 150 paesi e prevede un'ulteriore fase di espansione internazionale, con particolare attenzione ai mercati asiatici e americani. Forte anche dei risultati raggiunti lo scorso anno. Come racconta l'Amministratore delegato, Francesco Fattori: "Il 2024 si è chiuso molto bene, è stato l'ennesimo anno di grande successo con una crescita a doppia cifra in tutti i paesi in cui noi operiamo, siamo operatori globali, con più di 150 paesi, siamo andati molto bene con tutti i nostri marchi e anche per il 2025 ci aspettiamo un altro importante anno di crescita anche grazie a tutte le attività che stiamo mettendo in piedi".

A Sigep, la manifestazione di riferimento per il settore del gelato, della pasticceria e del caffè, che si svolge in questi giorni a Riminifiera, Casa Optima è presente con uno stand di quasi 2000 mq con tutti i marchi del gruppo. "Ogni marchio - spiega Fattori - porta la sua innovazione importante legata ovviamente alla caratteristica valoriale del brand. Per Mec3 è un anno di grande attenzione all'estero alle nuove tendenze orientali e occidentali con tantissime sfumature anche nel mondo del cioccolato. Invece il mondo di Pernigotti Maestri Gelatieri Italiani, oltre al forte interesse che c'è ovviamente sul cioccolato, presenta quest'anno delle novità molto importanti nel mondo della frutta e anche nel mondo dei Profumi d'Italia, una linea di grandissimo successo negli ultimi anni. Giuso è sul solco della tradizione della frutta, ma non solo, quindi una grande novità nel mondo della frutta con la Fruttea, praticamente una frutta fresca in purè, pronta per un uso molto flessibile, ma anche tanti altri prodotti nel solco della tradizione che riprendono grandi successi del passato. DOuMIX amplia la propria gamma di prodotti per il beverage, quindi nel mondo degli sciroppi e delle polpe, per il miglior beverage possibile. E concludo con Modecor, che è il leader nella decorazione, quindi è un'innovazione molto all'avanguardia, molto di moda se vogliamo, ed è una combinazione di tecnologia nel mondo stampanti ma anche decorazioni molto belle, molto facili da utilizzare, di classe".

Mettere il cliente al centro di ogni strategia: è l'approccio che ha permesso al gruppo di diventare un punto di riferimento per i professionisti del settore. "Il lavoro che noi facciamo - dice l'amministratore delegato del Gruppo Casa Optima - è per rendere contenti i nostri clienti, per dare a loro l'opportunità di crescere nel mercato, di attirare nuovi consumi e quindi fare il successo di queste bellissime categorie. Ovviamente questo passa attraverso una qualità che è imbattibile e un livello di innovazione che è unico. Siamo il gruppo più innovativo su tutti i nostri brand e ovviamente l'innovazione attira, quindi è un'argomentazione importante per i nostri clienti nei confronti del consumatore. E il servizio: il nostro cliente deve avere il massimo servizio possibile; questo passa anche attraverso una forza vendita capillare che ovviamente è a disposizione totale del nostro cliente".