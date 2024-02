Casa Bianca: Usa e Nato non invieranno truppe in Ucraina

Washington, 28 feb. (askanews) - Gli Stati Uniti e la Nato non invieranno soldati a combattere in Ucraina. Lo ha annunciato la Casa Bianca, all'indomani delle dichiarazioni del presidente francese Emmanuel Macron che non escludevano questa possibilità a lungo termine.

"Certamente ogni Paese è libero di difendere i propri interessi, ma oltre al presidente che ha chiarito che gli Stati Uniti non invieranno truppe a combattere in Ucraina, il segretario generale della NATO ha escluso che qualsiasi truppa NATO possa combattere in Ucraina - ha detto Matthew Miller, portavoce del Dipartimento di Stato - Fondamentalmente, pensiamo che la strada verso la vittoria dell'Ucraina in questo momento sia nella Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti. Questo è ciò di cui l'Ucraina ha più bisogno. Ha bisogno del Supplemento per la Sicurezza Nazionale che il Presidente ha proposto per fornire all'Ucraina le armi e le munizioni di cui ha bisogno: difendersi e continuare a lottare coraggiosamente per la propria libertà e indipendenza."