CartOrange presenta l'osservatorio turistico sui viaggi di nozze

Milano, 27 set. (askanews) - Anche il viaggio di nozze cambia. Questo e tanto altro nell'Osservatorio Viaggi di Nozze presentato da CartOrange, azienda da oltre 25 anni leader del settore. Mete diverse dal solito, richieste particolari e soprattutto un'esigenza diffusa di unicità, tra le tematiche rilevate. Con CartOrange a ribadire il ruolo di attore principale della filiera.

Gianpaolo Romano, CEO CartOrange, ha dichiarato: "CartOrange è leader nel settore dei viaggi di nozze perché da sempre il nostro obiettivo è quello di costruire insieme agli sposi un viaggio totalmente personalizzato basato sui giusti e sui ritmi desiderati dagli sposi".

Ovviamente il primo dato rilevante è quello su cosa oggi gli italiani scelgono come meta per la luna di miele, ma non solo.

"Grazie all'Osservatorio 2024 sui viaggi di nozze di CartOrange abbiamo scoperto come il viaggio di nozze, non solo sia specchio dei tempi, ma anche il termometro sul cambiamento della società e dei desideri dei clienti" - prosegue Gianpaolo Romano - "Oggi gli sposi arrivano spesso molto informati o comunque desiderosi di poter avere delle soluzioni di viaggio perfettamente aderenti ai loro desideri".

Si viaggia in modo diverso, si viaggia anche sempre più tardi: il 22% ha un'età compresa tra i 40 e i 59 anni, con un piccolo ma significativo 1% della fascia 70-79. Viaggiare da soli, in maniera classica, ma anche in compagnia con l'Italia che si divide nelle scelte da zona a zona.

"Oggi sicuramente il viaggio di nozze è diventato centrale. Forse è il servizio più importante di tutto il mondo nozze, proprio perché il viaggio è un investimento straordinario e conseguentemente può essere fruito nel tempo anche anni dopo attraverso il ricordo che rimane indelebile nella memoria degli sposi", ha concluso Gianpaolo Romano.

Tagliare su tutto, dal ricevimento agli invitati, non però sul viaggio di nozze. E CartOrange è lì sempre in prima fila a soddisfare le esigenze di tutti gli sposi.