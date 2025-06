Carlo Verdone omaggia Alvaro Vitali con una clip da "Vita da Carlo"

Roma, 27 giu. (askanews) - Paramount+ ha rilasciato sui propri account social ufficiali una clip inedita tratta da "Vita da Carlo" per omaggiare Alvaro Vitali, che apparirà nel cast della prossima stagione della serie, la quarta ed ultima, sua ultima interpretazione prima deella scomparsa lo scorso 24 giugno a 75 anni.

"La scomparsa di Alvaro Vitali mi fa provare tanta tristezza perché eravamo diventati veramente amici - ha dichiarato Carlo Verdone - lui ha fatto la quarta ed ultima stagione di 'Vita da Carlo' che uscirà in autunno e dove lo vedrete recitare per l'ultima volta. Sul set era una cassaforte di aneddoti di quel bel cinema anni 70, anni 80. Del cinema felliniano, soprattutto, perché lui nasce con Fellini e grazie alle sue intuizioni, sapeva scegliere le facce, i caratteri. E Alvaro Vitali era una maschera incredibile, oltre ad essere un uomo molto profondo, molto colto. Faceva delle riflessioni bellissime. Quello che più mi ha fatto piacere è che fosse felice di essere tornato su un grande set, con tantissimi attori, come quello di Vita da Carlo. Io ho cercato di esaltarlo come meglio potevo. Mi mancherà molto e lo ricorderò sempre con affetto e con amore, ma soprattutto perché mi ricorderà sempre il gran bel cinema di Federico Fellini. È stato anche Pierino, un momento di un cinema spensierato, ma per me lui era il cinema di Federico Fellini".