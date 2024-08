Carlo III a Southport a tre settimane dall'uccisione di 3 bambine

Southport, 20 ago. (askanews) - Re Carlo III si è recato al municipio di Southport per esprimere il suo sostegno alle persone vicine alle vittime e alla comunità per i successivi disordini, dopo l'attacco con coltello del 29 luglio scorso in cui sono rimaste uccise tre bambine che partecipavano a una lezione di danza a tema Taylor Swift; ci sono stati altri dieci feriti, tutte bambine e due adulti.

Prima di fare un'apparizione pubblica al Municipio, il Re ha incontrato privatamente alcune bambine coinvolte nella tragedia con le loro famiglie. Nella visita previsti anche incontri con rappresentanti dei servizi di emergenza, della polizia, dei vigili del fuoco e dei gruppi della comunità locale per "discutere il loro ruolo nei recenti eventi". Scontri violenti tra manifestanti e polizia sono scoppiati a Southport il giorno dopo l'attacco. L'uccisione delle bambine è stato seguita da una settimana di violenze razziste e islamofobe in molte città dell'Inghilterra e dell'Irlanda del Nord.