CardioRace, INRC: istituzionalizzare screening cardiovascolari

Roma, 2 ott. (askanews) - "Grandissima partecipazione a 'CardioRace', giunta quest'anno alla settima edizione, con circa 2.000 partecipanti. Da cardiologo sono veramente contento di una 'race' per il cuore. Lo sport promuove il benessere psico-fisico, in particolar modo il benessere dell'apparato cardiovascolare, e ci ricorda l'importanza della prevenzione. Spero proprio che gli screening cardiovascolari siano istituzionalizzati: recentemente è stato fatto per gli screening per il diabete di tipo 1 e per la celiachia, penso che anche per le malattie cardiovascolari - ad esempio un elettrocardiogramma, nelle scuole, per i ragazzi sopra i 14 anni - dovrebbe essere istituzionalizzato lo screening". Lo ha detto il prof. Francesco Fedele, presidente dell'Istituto Nazionale per le Ricerche Cardiovascolari, a margine di "CardioRace", manifestazione per la sensibilizzazione alla salute del cuore organizzata da DreamCom sotto l'egida appunto dell'INRC. "L'altro giorno, il 29 settembre, è stata la Giornata mondiale del cuore. Quale miglior modo - ha concluso Fedele - per festeggiare e valorizzare questa Giornata.".