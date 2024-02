Cardinale Zuppi: serve piano natalità che generi speranza nel futuro

Bologna, 20 feb. (askanews) - Quello della denatalità "è un problema grossissimo, già nel presente e sempre di più in futuro". Per questo "bisogna trovare delle risposte puntuali, non opportunistiche, ma di fiducia, garanzia e sicurezza". Lo ha detto il presidente della Conferenza episcopale italiana, card. Matteo Zuppi, a margine della prima tappa del "Tour della natalità" organizzato a Bologna dalla Fondazione per la Natalità.

Bisogna, secondo il card. Zuppi "guardare al futuro, la bellezza della vita e della speranza, la bellezza di trasmettere vita. Purtroppo, in momenti così difficili, la ricerca di tanta sicurezza sembra non portarne mai a sufficienza. Dobbiamo invece darle tutte, le sicurezze: la casa, combattere il precariato, dare sostegni. Nei paesi in cui è stato fatto, la tendenza si è invertita". Secondo l'arcivescovo di Bologna "bisogna saper guardare alla vita con speranza, con passione, credendo che la vita ha senso quando la doni a qualcuno".