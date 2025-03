Carceri,Boschi: Contrari alla detenzione delle donne incinte

Roma, 12 mar. (askanews) - "Siamo assolutamente contrari alla norma proposta dal Ministro nordio che prevede il carcere anche per le donne incinte e con bambino di meno di un anno". Lo annuncia la presidente dei deputati di Italia Viva Maria Elena Boschi durante la conferenza stampa con i gruppi di opposizione.

"Bisogna far scontare la pena a chi ha commesso dei reati, ma non far pagare a dei bambini innocenti le responsabilità delle madri. Occorre finanziare le case protette e gli Istituti a custodia attenuata per detenute madri (ICAM), ma abbiamo visto che l'unica struttura nel mezzogiorno è stata chiusa per mancanza di fondi", conclude Boschi.