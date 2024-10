Carabinieri, da Arma a Gendarmeria francese la presidenza Fiep

Roma, 23 ott. (askanews) - Passaggio di consegne dall'Arma dei Carabinieri alla Gendarmeria nazionale francese per la presidenza della Fiep, l'Associazione internazionale delle Gendarmerie e delle forze di polizia a statuto militare. Durante una cerimonia a Villa Madama, a Roma, il comandante generale dei carabinieri, generale di Corpo d'armata Teo Luzi, ha passato il testimone al generale Bruno Jockers, capo della Gendarmeria nazionale francese. Ogni anno viene individuato un tema generale oggetto di studio. Durante la presidenza italiana, la FIEP ha focalizzato l'attenzione sul contrasto ai crimini ambientali, nell'ottica prioritaria della protezione della biodiversità e degli ecosistemi.

Come spiega il Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, Teo Luzi. "E' stato un anno proficuo. Noi abbiamo messo al centro dell'agenda il tema ambientale. Abbiamo una capacità di intervento e di esame su questa materia molto profonda perché in seguito all'accorpamento del Corpo Forestale abbiamo 7mila carabinieri che si interessano del territorio e di informazione; è stato un anno anche per portare la cultura italiana in giro per il mondo attraverso la Fiep e di raccogliere le esperienze delle altre organizzazioni in modo da condividere dei piani d'azione", ha concluso il generale di Corpo d'Armata.