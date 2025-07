Capi di stato e Partner dei Brics posano per la foto di famiglia

Rio de Janeiro, 7 lug. (askanews) - I capi di Stato e di governo dei paesi membri, partner e di impegno esterno posano per una foto di famiglia al vertice dei cosiddetti paesi "BRICS" a Rio de Janeiro. Il variegato gruppo di 11 nazioni è visto da alcuni come una sorta di alleanza economica a guida cinese in funzione anti-Usa, ma di fatto include anche alcuni alleati degli Stati Uniti come Brasile, Arabia Saudita e Indonesia, e paesi come l'India che rivendicano fortemente la loro specificità e autonomia sulla scena mondiale. I capi di Stato sta concludendo il vertice di due giorni in Brasile con la minaccia della scure di nuovi dazi da parte del presidente americano Donald Trump.