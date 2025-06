Capgemini si fa trovare pronta per novità sull'Accessibility Act

Milano, 19 giu. (askanews) - Dal 28 giugno 2025, lo European Accessibility Act estenderà in tutta Europa gli standard per l'accessibilità digitale, imponendo che prodotti e servizi siano fruibili da tutti, senza barriere. In Italia, la normativa si affianca alla Legge Stanca e al D.Lgs 82/2022, già attivi per garantire inclusione digitale. Le aziende dovranno adottare un approccio olistico, che includa usabilità, robustezza e coerenza su tutto l'ecosistema digitale.

Capgemini è in prima linea su questo fronte: è impegnata a rendere accessibili i propri strumenti interni e supporta i clienti nella progettazione di esperienze digitali inclusive, trasformando l'accessibilità in un vantaggio competitivo. "Aiutiamo le aziende a costruire un ecosistema accessibile e adattivo, non solo conforme, ma progettato per essere inclusivo fin dall'inizio", afferma Alfredo Politano, Chief Accessibility Officer di Capgemini Italia. L'obiettivo è rendere l'accessibilità una pratica continua, integrata nella cultura aziendale e monitorata nel tempo, non un intervento una tantum.