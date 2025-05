Cannes, Juliette Binoche: Depardieu è stato 'desacralizzato'

Cannes, 13 mag. (askanews) - Gérard Depardieu "non è un mostro", "è un uomo", ha dichiarato l'attrice francese Juliette Binoche, presidente della giuria del 78esimo Festival di Cannes, in risposta a una domanda arrivata alla conferenza stampa della giuria, a poche ore dalla cerimonia di apertura, sulla condanna dell'attore francese, definito "mostro sacro del cinema". Depardieu è stato condannato, proprio oggi, da un tribunale di Parigi, a 18 mesi di carcere, con sospensione condizionale della pena, per molestie e violenza sessuale nei confronti di due donne, durante le riprese di un film nel 2021.

Parlando poi di Trump e dei dazi, l'attrice francese ha detto: "Abbiamo capito fin dall'inizio che stava cercando di proteggere il suo Paese. Ma per quanto ci riguarda, abbiamo una comunità cinematografica molto forte nel nostro continente, in Europa. Non so cosa dire al riguardo. Penso che possiamo vedere che sta combattendo e sta cercando in diversi modi di salvare l'America e di salvarsi il cu..o".