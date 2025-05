Cannes, 17 mag. (askanews) - Bono, Sean Penn, The Edge e Amal Clooney: molte celebrità hanno sfilato sul red carpet di Cannes per assistere alla proiezione del documentario fuori concorso di Andrew Dominik, "Bono: Stories of Surrender", sulla carriera del cantante degli U2, disponibile su Apple TV+ il 30 maggio. La rock star ha posato sui gradini del Palais des Festivals insieme a diversi soldati ucraini.