Cannes 77 tra donne e il ritorno di Coppola, Sorrentino per l'Italia

Roma, 11 apr. (askanews) - Sono particolarmente lieta che quest'anno le donne siano al centro della scena", ha dichiarato Iris Knobloch, presidente del Festival di Cannes, parlando della scelta di Greta Gerwig, regista di "Barbie", come presidente di giuria della 77esima edizione che si svolgerà dal 14 al 25 maggio.

"Come noi - ha detto - abbraccia tutti i generi e si rivolge a tutti i pubblici, portando il suo stile unico dalla scena indipendente a Hollywood. Siamo lieti che sarà lei a dare il tono a questa edizione 2024".

Nel programma appena annunciato, l'Italia è in concorso con Paolo Sorrentino con "Parthenope" ambientato a Napoli; in concorso anche "Marcello mio" del francese Christophe Honoré, film su Marcello Mastroianni con la figlia Chiara e Catherine Deneuve. E nella sezione Un Certain Regard ci sarà "The Damned", prima opera di finzione di Roberto Minervini.

Ma nella Selezione ufficiale ci sarà soprattutto Francis Ford Coppola che torna sulla Croisette a 85 anni con "Megalopolis" dopo aver vinto due Palme d'oro. "È un film che Francis voleva fare da molto tempo - ha detto Thierry Frémaux, delegato generale del festival - e siamo ovviamente felici che ci abbia fatto l'onore di venire a Cannes per presentarlo. Cannes è cara al suo cuore, ma lui è caro al nostro".

A contendersi il premio più prestigioso, tra gli altri ci saranno Yorgos Lanthimos con "Kinds of kindness", ancora con Emma Stone dopo l'Oscar per "Poor Things", il maestro canadese dell'horror David Cronenberg e il regista francese Jacques Audiard.