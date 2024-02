Cani robot e auto volanti al Mobile World Congress di Barcellona

Barcellona, 27 feb. (askanews) - Un cane robot, un'auto volante e una bambola robotica per assistere gli anziani sono alcune delle novità più importanti presentate alla più grande fiera mondiale delle telecomunicazioni wireless, il Mobile World Congress di Barcellona, in Spagna, dove le principali aziende tecnologiche presentano i loro gadget all'avanguardia, dagli ultimi ritrovati in tema di connettività all'intelligenza artificiale e altro.

L'evento spagnolo è un vero e proprio punto di riferimento per gli operatori del settore della connettività, dai più grandi nomi della tecnologia mobile globale alle ultime startup.

Decine di migliaia di dirigenti senior delle principali aziende, governi internazionali e aziende tecnologiche all'avanguardia convergono ogni anno a Barcelona per prendere decisioni e partecipare a incontri e conferenze.