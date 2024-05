Candidati David al Quirinale, Mattarella: cinema opportunità per Italia

Roma, 3 mag. (askanews) - Sono arrivati al Quirinale sotto la pioggia per l'appuntamento cinematografico più importante dell'anno i candidati alla 69esima edizione dei premi David di Donatello. Anche quest'anno attori, attrici, registi, professionisti del cinema, guidati naturalmente da Paola Cortellesi che ha collezionato ben 19 candidature per il suo "C'è ancora domani", sono stati accolti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha ricordato: " 'Nulla è in grado di rivelare come il cinema i fondamenti di una nazione' ebbe a dire Alberto Lattuada nella prima riunione dell'Associazione culturale del cinema italiano, a Roma, pochi giorni prima del 25 aprile 1945".

La cerimonia dedicata ai candidati ai David al Quirinale è stata presentata da Teresa Mannino. In prima fila i due artisti premiati con il David alla carriera, Milena Vukotic e Giorgio Moroder, e vincitore del David speciale Vincenzo Mollica. Il Presidente ha sottolineato che il cinema sta registrando una rinnovata vitalità e rappresenta un grande opportunità per l'Italia: "Il cinema è un'industria di grande rilievo, che dà lavoro a tante persone, che coltiva specialismi e saperi, che produce ricchezza che concorre al benessere del Paese. Le politiche pubbliche devono tener conto di questi valori".

All'uscita della cerimonia Paola Cortellesi ha commentato così: "Il Presidente fa bene a ricordare che non bisogna dimenticarsi mai di dare sostegno a chi deve esprimersi, a chi deve esprimere un pensiero diverso, anche". E a proposito di una futura Presidente della Repubblica donna Cortellesi ha detto: "Perché no? Abbiamo una premier donna, è il momento, è l'ultima che manca. È l'ultima carica che manca al femminile, quindi ci siamo quasi".