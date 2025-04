Canada, premier Carney annuncia dazi del 25% sulle auto made in Usa

Ottawa, 3 apr. (askanews) - Il primo ministro canadese Mark Carney ha annunciato dazi del 25% su tutti i veicoli importati dagli Stati Uniti che non siano conformi all'accordo di libero scambio tra Stati Uniti, Messico e Canada (USMCA), in risposta ai dazi annunciati dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

"E oggi, annuncio che il governo del Canada risponderà adeguandosi all'approccio degli Stati Uniti, con tariffe del 25% su tutti i veicoli importati dagli Stati Uniti che non sono conformi all'USMCA (CUSMA in Canada, ndr), il nostro Accordo di libero scambio nordamericano, e anche sul contenuto non canadese dei veicoli conformi all'USMCA provenienti dagli Stati Uniti, le nostre tariffe, sebbene, a differenza delle tariffe degli Stati Uniti, non influenzeranno i ricambi auto, perché conosciamo i vantaggi del nostro sistema di produzione integrato. E non influenzeranno nemmeno i veicoli dal Messico, che sta rispettando l'accordo USMCA".