Campane a Westminister per Elisabetta e colpi di cannone per Carlo III

Roma, 8 set. (askanews) - A Londra risuonano le campane dell'abbazia di Westminster per commemorare un anno dalla morte della regina Elisabetta II, lo scorso 8 settembre. Ad Hyde Park, intanto, colpi di cannone ricordano l'importante anniversario e l'ascesa al trono di re Carlo III.

Il sovrano per l'occasione si è rivolto al popolo britannico in un messaggio registrato al Castello di Balmoral, in Scozia. "Sono profondamente grato per l'amore e il sostegno che è stato dimostrato a me e a mia moglie nell'ultimo anno", ha detto.

Nessun evento cerimoniale previsto per il re, solo una preghiera privata. Intanto Buckingham Palace ha pubblicato un ritratto della defunta regina, sorridente, che in precedenza era stato visto solo in una mostra.