Calenda:non esiste pace senza forza, chi lo dice è mentitore seriale

Roma, 29 mar. (askanews) - "Chiunque sostenga che esiste la pace senza la forza o è un ignorante che non conosce la storia o è un pusillanime che vuole lucrare sul voto delle persone, se chi lo dice ha buttato miliardi sui bonus edilizi è un mentitore seriale". Così Carlo Calenda dal palco del congresso di Azione ha fatto allusione a Giuseppe Conte e alla posizione assunta dal M5s sulla politica estera e di difesa. "Con quei 200 miliardi di euro il paese metteva a posto sanità, scuola e arrivava a 2 per cento per le forze armate ma li abbiamo dati ai ricchi per rifarsi le ville, bel provvedimento di sinistra", ha aggiunto.