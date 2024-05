Calenda: ddl per la revisione del finanziamento privato a politica

Roma, 14 mag. (askanews) - "Oggi presentiamo un disegno di legge delega al governo per la revisione della disciplina del finanziamento privato dell'attività politica che verrà depositato alla Camera che al Senato". Così il leader di Azione, Carlo Calenda, in conferenza stampa alla Camera, alla presenza di Matteo Richetti, capogruppo di Azione alla Camera, Mara Carfagna, presidente di Azione, Elena Bonetti vicepresidente di Azione, Mariastella Gelmini, vicesegretaria e portavoce di Azione ed Enrico Costa, vicesegretario di Azione.

"Serve una norma per rendere impossibile che un'azienda, destinataria di finanziamenti pubblici diretti o di appalti o di concessioni, finanzi la politica, perché oggi in Italia questo è del tutto legale ed è del tutto sbagliato", ha proseguito aggiungendo che in Azione viene applicato "un codice di condotta" e "non vengono accettati questi finanziamenti".

Calenda ha annunciato anche che manderà "il disegno di legge a tutti i segretari di partito per rispondere a quella che è un'emergenza per quanto riguarda il conflitto di interessi che va regolato e per un'assunzione collettiva di responsabilità" perché "spetta a noi, regolare fattispecie che altrimenti si prestano ad interpretazioni anche molto ampie". Anche Costa è intervenuto sottolineando come sia fondamentale che il legislatore regoli il concetto di "incompatibilità" tra chi svolge "una funzione pubblica" e allo stesso tempo anche "una funzione privata" perché "c'è il rischio che queste due attività fra di loro confliggano".