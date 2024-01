Calderone, domani 450.000 famiglie percepiranno assegno inclusione

Roma, 25 gen. (askanews) - "Da domani 450.000 famiglie che entro il 7 gennaio avevano fatto domanda, potranno ritirare la carta e percepire l'assegno di inclusione". Lo ha riferito il Ministro del lavoro, Marina Calderone, nella conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri. L'importo medio è pari a 645 euro al mese. Le domande per l'assegno di inclusione che vengono processate dalla piattaforma "sono sottoposte a controllo preventivo prima dell'erogazione dell'Adi. Le domande non coerenti con i requisiti richiesti non vanno in pagamento" ha sottolineato Marina Calderone.