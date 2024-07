Calcio, Spagna-Francia 2-1, la festa a Madrid dopo la vittoria

Madrid, 10 lug. (askanews) - La finale del Campionato Europeo è della Spagna che in una manciata di minuti ribalta i transalpini, vince 2-1 e stacca il pass per la finale in programma domenica 14 luglio alle ore 21 all'Olympiastadion di Berlino contro Inghilterra oppure Olanda che si affronteranno domani nella seconda semifinale (ore 21 - Westfalenstadion, Dortmund).

A Madrid e in tutta la Spagna è scoppiata la festa dei tifosi delle furie rosse, celebrato con grande gioia il primo gol di Lamine Yamal diventato a 16 anni e 362 giorni il più giovane marcatore nella storia del campionato europeo con una rete stupenda, un tiro a giro dai 25 metri imparabile per

Mike Maignan.