Calcio, Leao: Maignan? Razzismo non finirà, ma dobbiamo combatterlo

Roma, 29 gen. (askanews) - "Era molto nervoso, non voleva giocare, perché non è la prima volta che succedono queste situazioni. La squadra è rimasta con lui lo ha seguito, mi spiace sinceramente per lui e tutti i calciatori neri, dobbiamo combattere, dobbiamo fare qualcosa dentro e fuori il campo, noi giocatori e le società. Dobbiamo ringraziare il Milan perché ci siamo fermati al minuto 16 per lui. Bisogna provare fino alla fine a combattere queste situzioni, ne succedono tutti i giorni, il razzismo non finirà mai ma dobbiamo combatterlo!": così - in merito agli insulti razzisti diretti al portiere Mike Maignan durante Udinese-Milan - Rafael Leao, attaccante numero 10 del Milan, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che Fa sul Nove per presentare il suo libro "Smile".