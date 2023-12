Calcio, Ancelotti rinnova con il Real Madrid fino al 2026

Madrid, 29 dic. (askanews) - Ancora due anni alla guida delle merengues. Carlo Ancelotti sarà l'allenatore del Real Madrid fino al 30 giugno del 2026. L'annuncio del prolugnamento del suo contratto, in scadenza a fine stagione, è stato dato dal club spagnolo. Niente Brasile, dunque, per il tecnico italiano. Recentemente la federcalcio sudamericana aveva ipotizzato che Ancelotti avrebbe potuto allenare la Selecao dopo la Copa America 2024, ma la notizia non era mai stata commentata dallo stesso Ancelotti.

Il tecnico emiliano ha guidato i blancos dal 2013 al 2015 e poi dal 2021 ad oggi conquistando 10 titoli (2 Champions, 2 Mondiali per Club, 2 Supercoppe europee, una Liga, 2 Coppe del Re e una Supercoppa di Spagna). Unico allenatore ad aver alzato al cielo la Champions per 4 volte (le altre due col Milan), è il tecnico che vanta il maggior numero di vittorie nella massima competizione europea (118) e che è riuscito a laurearsi campione nei cinque principali campionati europei (Italia col Milan, Inghilterra col Chelsea, Francia col Psg, Germania col Bayern e Spagna col Real).