Buy Now Pay Later, con Scalapay novità per i pagamenti online

Milano, 25 set. (askanews) - Nella cornice della Milano Fashion Week, il CEO e Founder di Scalapay Simone Mancini, con il partner strategico Visa, ha presentato a prospect e brand partner i trend emergenti sull' e-commerce.

"Abbiamo annunciato una partnership con VISA che ci aiuta ad ampliare il servizio a molti più clienti. Possiamo dare così la possibilità di pagare con Scalapay su tutto il circuito VISA, quindi anche nei negozi fisici dove VISA è accettata come metodo di pagamento".

Leader del mercato Buy Now Pay Later, Scalapay è una FinTech che ha trasformato il mondo dei pagamenti online e in-store permettendo agli acquirenti di ricevere i prodotti/servizi immediatamente, pagandoli in tre soluzioni, senza interessi.

"Siamo partiti nel 2019 e abbiamo raggiunto 5 milioni di utenti, abbiamo oltre 5 mila partner con cui collaboriamo ed ora grazie a questa partnership possiamo allargare sempre di più il numero di esercenti, sia online che fisici. La cosa più interessante che abbiamo fatto è stata quella di offrire al cliente un'esperienza che ci ha posizionato come leader del mercato, creando un rapporto con l'utente che lo porta a dire 'io amo Scalapay'".

La FinTech italiana portavoce del "slow payment" per un acquisto durevole e consapevole, promuove la propria attività secondo una gestione sostenibile, sposando l'impegno dei propri brand partner nella ricerca di qualità e nella produzione sostenibile. Un impegno che ha portato Scalapay ad allestire per l'occasione una room espositiva interamente dedicata a brand impegnati nella sostenibilità.

Una continua crescita dunque quella di Scalapay che, già operativa in Italia e in Europa e utilizzata da centinaia di migliaia di clienti, grazie all'accordo con Visa, punta ora conquistare nuove fasce di mercato.