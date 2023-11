"Buon Natale da Candy Lane", Eddie Murphy: sono il Babbo Natale nero

Roma, 30 nov. (askanews) - "Una poltrona per due" è un classico film che si rivede a Natale ma quest'anno Eddie Murphy accompagna le Feste con un nuovo film, "Buon Natale da Candy Lane", dal primo dicembre su Prime. Interpreta un uomo che vuole vincere il concorso del suo quartiere per la casa con la miglior decorazione natalizia, insieme alla moglie interpretata dalla figlia di Diana Ross, Tracee Ellis Ross, e ai tre figli.

"Non sapevo di essere un po' Santa Claus per gli italiani. Il Babbo Natale Nero..".

"Nero Babbo Natale.".

"Buon Natale da Candy Lane" è il classico film per famiglie, con l'elfa dispettosa, l'incantesimo, la corsa contro il tempo per combattere subdoli personaggi magici. Un film sulle aspettative che ci creiamo e che creiamo negli altri, soprattutto a Natale. "E' un film per tutti, con questo piccolo messaggio, divertente, che puoi vedere e rivedere. Io adoro il Natale, i preparartivi già da due settimane prima, alla fine si festeggia per un mese, amo la musica, la famiglia, tutto".