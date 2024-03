Buenos Aires sommersa dall'acqua a causa di una tempesta

Buenos Aires, 13 mar. (askanews) - Un uomo è morto durante la tempesta che ha inondato parte di Buenos Aires e i suoi dintorni, e che ha causato anche ritardi nei voli, e provocato molto danni alla viabilità con centinaia di veicoli sott'acqua; molte attività commerciali non hanno potuto aprire.

Le immagini sui media locali e sui social network mostrano strade allagate, alberi caduti, tunnel allagati e cancelli delle officine bloccati dall'acqua. Si sono registrate anche alcune interruzioni di energia elettrica.

Inoltre, i treni circolano a frequenza ridotta e alcuni servizi sono stati cancellati a causa delle condizioni meteorologiche.

Il governo della città di Buenos Aires ha riferito che fino a martedì sono caduti più di 125 millimetri di pioggia, una cifra record in 30 anni e 20 millimetri in più rispetto alla media prevista per l'intero mese di marzo.