Buenos Aires, influencer polacco scala un grattacielo: arrestato

Buenos Aires, 12 giu. (askanews) - Il 36enne Marcin Banot, noto influencer polacco con centinaia di migliaia di follower sui social, celebre per le sue spericolate acrobazie, ha scalato 25 piani del grattacielo Globant di Buenos Aires indossando la maglietta della stella argentina del calcio Lionel Messi.

Sono dovuti intervenire 30 vigili del fuoco per trattenerlo prima che arrivasse la polizia per arrestarlo dopo che una persona all'interno dell'edificio, vedendolo, ha chiamato la linea di emergenza. Le autorità hanno riferito che Banot non ha opposto resistenza e che aveva già tentato di scalare lo stesso palazzo la settimana scorsa, prima di essere arrestato.