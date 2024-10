Buchmesse, Cipolletta: gli autori italiani sempre più tradotti

Francoforte, 19 ott. (askanews) - "Dato l'interesse che sta accogliendo a livello internazionale gli autori italiani, noi contiamo di avere un incremento abbastanza sensibile delle traduzioni. Le lingue che sono più interessate all'Italia sono quelle dell'Europa continentale, la Germania, la Francia, la Spagna, con tutte le sue derivate nel mondo. Il mondo anglosassone è più ostico per tutti quanti i Paesi di non lingua inglese. Però stiamo avanzando anche lì e pensiamo di fare delle operazioni proprio per far crescere la nostra presenza dappertutto". Lo ha detto ad askanews il presidente dell'Associazione italiana degli Editori, Innocenzo Cipolletta, durante la Buchmesse di Francoforte.

"Teniamo conto - ha aggiunto il presidente AIE - che l'Italia ha fatto dei passi da gigante nel campo delle traduzioni vendute all'estero. Noi all'inizio di questo secolo vendevamo sui 2mila titoli l'anno, siamo arrivati quasi a 8mila e contiamo di sfondare i 10mila".