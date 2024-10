Buchmesse, Baricco: letteratura e impegno sono due gesti distanti

Francoforte, 19 ott. (askanews) - Alessandro Baricco è uno dei protagonisti degli eventi organizzati dall'Italia come Paese Ospite d'onore alla Buchmesse di Francoforte. Intervenuto nell'Arena davanti a una sala piena, lo scrittore ha scelto di parlare di letteratura e impegno civile. "Il gesto con cui si fa la letteratura e il gesto con cui si pratica l'impegno civile - ha detto Baricco dal palco - sono due gesti abbastanza lontani. Non bisogna pensare che si diano in natura vicini, né bisogna pensare, io credo, che li si debba avvicinare. Implicano e prevedono una postura differente nei confronti del mondo. Devi proprio cambiare postura per passare da un gesto all'altro".

La metafora scelta da Baricco è stata quella di un tappeto, il mondo sta sulla superficie, la letteratura sotto, indaga la trama nascosta più che l'evidenza che sta alla luce del sole. Distante quindi, ma comunque preziosa: "La letteratura non si tocca", ha detto, ma diverso è il discorso per gli scrittori, quando decidono di esporsi. "Tu puoi scegliere - ha aggiunto - e tutti noi prima o poi scegliamo, di impegnarti in una singola storia di impegno civile. Allora lì entri in una partita che c'entra poco, diciamo, coi tuoi libri, che puoi riuscire a fare molto bene, che puoi riuscire a fare con passione e buona fede, naturalmente, ma quella è una partita in cui la letteratura non ti può schermare o difendere più di tanto. Di quello che io dico o faccio nella mia vita di cittadino ne risponderò in una partita molto particolare che conosciamo, che è molto dura, in cui il nemico può essere molto cattivo, ma in cui io faccio fatica a riconoscere a noi un'arma in più, una sorta di morbida impunità, in nome del nostro partecipare alla famiglia della letteratura".

Ascoltare Baricco è affascinante, soprattutto perché sa entrare nel lato meno confortevole del discorso, e lo fa indubbiamente con talento e mestiere, ma questo non toglie intensità al ragionamento. I suoi libri possono piacere o meno, ma sul palco di Francoforte ha dato la sensazione di un uomo e di uno scrittore non indulgente con se stesso, e non è poco.