Bucci: non sono il salvatore del centrodestra, ho fatto il mio dovere

Genova, 29 ott. (askanews) - "Non mi sento il salvatore della patria, non è corretto. Ho fatto il mio lavoro, ho fatto il mio dovere e sono stato sostenuto da un team di persone. Noi vinciamo perché siamo un team e lavoriamo tutti assieme. E' la forza dell'organizzazione e di stare tutti assieme che funziona". Lo ha detto il neo governatore della Liguria Marco Bucci, rispondendo, a margine di un convegno a Genova, ad un giornalista che gli chiedeva se si sentisse un po il "salvatore della patria" per il centrodestra visto che tutti gli altri possibili candidati erano dati per perdenti.