Bruxelles: Ungheria si conformi alla sentenza della Corte di giustizia

Milano, 13 giu. (askanews) - "Spetta ora all'Ungheria adottare le misure necessarie per conformarsi a questa sentenza anche al pagamento delle relative sanzioni pecuniarie. La Commissione contatterà anche l'Ungheria per informarsi sulle misure che intende adottare adottare per conformarsi alla sentenza resa oggi". Così la portavoce della Commissione Europea, Anitta Hipper dopo che la Corte di giustizia dell'Unione europea ha condannato l'Ungheria a pagare una multa di 200 milioni di euro per il suo rifiuto di conformarsi a precedenti decisioni giudiziarie relative a violazioni delle norme europee sull'accoglienza dei rifugiati.