Bresh racconta il suo mondo nel nuovo album Mediterraneo

Milano, 5 giu. (askanews) - A quattro mesi dal suo debutto al Festival di Sanremo Bresh pubblica l'album "Mediterraneo".

"Mediterraneo nasce perché la cosa più importante secondo me sono gli album e i live e quindi durante la costruzione dell'album è uscito il nome Mediterraneo. Mediterraneo nasce con la voglia di fare musica, abbiamo lasciato fuori tanti pezzi che abbiamo fatto in questi anni, quando è uscito Oro Blu e spero di non buttarli via del tutto. Quelli che usciranno nel disco sono brani più giusti per questo nome, perché è un nome che mi porta speranza, mi fa stare tranquillo".

16 brani che attingono al suo immaginario legato al viaggio, al mare e alla Liguria, il genovese Andrea Brasi, in arte Bresh è tra i cantautori più apprezzati della nuova generazione, e ha un legame fortissimo con la sua terra.

"Il rapporto che ho con la mia terra e il mare è un rapporto diciamo di sangue, è un rapporto fisiologico perché è come levare il muschio da un luogo umido, si seccherebbe, non starebbe bene. Tant'è che faccio fatica poi a starci troppo lontano, anche se si può resistere tranquillamente anche fuori. Avere la certezza che si tornerà mi fa stare tranquillo".

Per Bresh il viaggio è legato alla curiosità, alla fame e alla fantasia. E dopo la scrittura dell'album si prepara a tornare live a ottobre con un tour nei palasport che ha già due date sold out a Milano, annullato invece il tour estivo.

"Porterò l'album, porterò le canzoni storiche e tanta voglia di rivedere i fan in tour, che è la cosa che mi gratifica di più".