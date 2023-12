In questa edizione: Razzo di Hezbollah a 20 metri da base Onu. Nobel pace: Mohammadi assente, è in carcere. Papa: sui diritti umani ancora molto da fare. Arabia e Iraq: no a uscita da fonti fossili. Rogo Tivoli, ospedale sotto inchiesta. Calcio, serie A: Monza-Genoa 1-0.