In questa edizione: Meloni: "Con noi Italia con schiena dritta", Centrodestra unito sul palco di Atreju, Medioriente, nuovi camion di aiuti a Gaza, Tragedia del mare in Libia, 61 dispersi, Abbattuto l'ecomostro della 'ndrangheta, Calcio, attesa per il big match Lazio-Inter