In questa edizione: Chico Forti forse lunedì trasferito a Verona. Papa a Verona: "Pace mai frutto di muri e armi". Israele, colpiti siti hezbollah in sud Libano. Zelensky: "Contrari a tregua olimpica". In aprile scendono ancora i tassi sui mutui. La Juve esonera Max Allegri.