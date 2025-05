In questa edizione: Ucraina, telefonata Trump-Putin sulla tregua, Ok all'accordo post-Brexit tra Ue e Uk, Mattarella: sanità, superare divari regionali, 3° mandato, braccio di ferro governo-Trentino, Ex Ilva, Urso: trattative con Baku continuano, Salerno, 42enne morta a Pasqua: fermato l'ex.